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В новый пермский зоопарк на Нагорном переехали первые животные

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Фото: пресс-служба администрации Перми

В новый зоопарк в микрорайоне Нагорный переехали первые животные. В числе «переехавших» контактные виды: кролики таких пород как «Бабочка», «Французский баран», «Советская шиншилла», мелкие грызуны, домашние птицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас животные адаптируются к новым условиям и находятся на карантине под постоянным наблюдением специалистов зоопарка. На следующем этапе переезда запланирована транспортировка в здание контактного зоопарка части представителей копытных. Транспортировка остальных животных будет осуществляться по мере ввода объектов для их размещения в эксплуатацию.

Действующий зоопарк на Монастырской, 10 продолжает работать в прежнем режиме.

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