В микрорайоне Левшино планируют начать проектирование причальной инфраструктуры. Оттуда готовятся запустить речные маршруты до северных территорий — Соликамска и Ильинского.

Маршрутная водная сеть пополнится рейсами до Чайковского, Осы и Оханска. В Чайковском планируют отремонтировать причал, а новые установить в Осе, Добрянке и Ильинском.

Продолжит работу запущенный в 2026 году маршрут Пермь — Усть-Качка на водном такси «Колва», а также межрегиональный рейс до Сарапула. В Минтрансе рассказали, что для заправки речного флота власти Пермского края вместе с компанией «ЛУКОЙЛ» строят водную станцию. Планируется, что она начнет работать одновременно с навигацией 2027 года.

Информационный обзор редакции.