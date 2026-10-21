Судно на подводных крыльях «Восход» от Перми до Осы запустят в 2027 году

Судно на подводных крыльях «Восход» будет каждый день курсировать от Перми до Осы: в планах 150 рейсов. В 2027 году Минтранс намерен продолжить работу субсидированного межрегионального маршрута «Пермь — Сарапул — Казань». «Метеор» должен будет совершить пять рейсооборотов.

В Пермь своим ходом придут еще два восстановленных «Метеора», которые планируют запустить в навигацию в 2027 году.

Новые модульные причалы установят в Добрянке, Ильинском и Осе. А в Перми и Усть-Качке начнут работать плавучие вокзалы — дебаркадеры, которые в 2027 году начнут принимать пассажиров. В планах также восстановить еще два вокзала для Оханска и Левшино. А в 2028-м количество рейсов на маршруте Пермь — Усть-Качка увеличат.

Сезон водной навигации-2026 в Пермском крае стал рекордным по пассажиропотоку. Причал Пермь I принял больше 247 тыс. человек, за год прирост составил 23,5%. Курсирующий третий год подряд электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» перевез 4,1 тыс. пассажиров, а новое водное такси «Колва» — 5,6 тыс. Одним из самых популярных субсидируемых стал маршрут «Сылва — Троица», которым воспользовалось больше 46,2 тыс. человек. Самым активным месяцем навигации в Пермском крае стал июль: водным транспортом воспользовались 23,3 тыс. пассажиров.

Информационный обзор редакции.