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В Перми собираются восстановить 63-летний дебаркадер

Старый плавучий вокзал собираются отреставрировать в Пермском крае. Планами о восстановлении дебаркадера поделились в Минтранспорта.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Дебаркадер был построен 63 года назад на Свирской судоверфи по проекту 47б. Подобные модели рассчитаны на 120 пассажиров, в них размещаются билетная касса, зал ожидания и буфет.

Несколько лет назад власти Пермского края обсуждали возвращение дебаркадеров. Их планируют разместить в районе Левшино, Речного вокзала и новой набережной у Мотовилихинских заводов

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