Пермский край собирается закупить еще пять скоростных катеров Looker

Краевые власти намерены заключить договоры по изготовлению и поставке новых судов в 2026 году: еще пяти катеров Looker и судна «Москва 2.0». В 2025-м регион купил скоростной катер Looker, получивший имя «Колва». Его запустят в навигацию по маршруту Пермь – Усть-Качка.

Также в планах на год: восстановление двух «Метеоров» и «Восхода», его ходовые испытания проведут в навигацию 2026 года, строительство модульных причалов Добрянке, Осе и Ильинском.