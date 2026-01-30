Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермский край собирается закупить еще пять скоростных катеров Looker

В 2026 году в Пермском крае собираются продолжить развитие водного транспорта. По словам глава минтранса Сергея Вешнякова, в планах строительство новых причалов и приобретение новых судов.

Катер Looker на испытаниях в Пермском крае
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Катер Looker на испытаниях в Пермском крае

Краевые власти намерены заключить договоры по изготовлению и поставке новых судов в 2026 году: еще пяти катеров Looker и судна «Москва 2.0». В 2025-м регион купил скоростной катер Looker, получивший имя «Колва». Его запустят в навигацию по маршруту Пермь – Усть-Качка.

Также в планах на год: восстановление двух «Метеоров» и «Восхода», его ходовые испытания проведут в навигацию 2026 года, строительство модульных причалов Добрянке, Осе и Ильинском.

