Навигацию водного такси «Колва» продлили до октября

Навигацию регулярных рейсов водного такси «Колва» до Усть-Качки продлили. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что скоростной катер будет курсировать по Каме до 10 октября.
«Колва» будет ходить до Усть-Качки по прежнему расписанию: два раза в день с остановкой в Краснокамске. Вместимость водного такси — 18 пассажиров. Время в пути в одну сторону занимает чуть больше часа.
Напомним, водное такси «Колва» запустили в навигацию в Перми в 2026 году. Первый рейс состоялся 19 июня.
Информационный обзор редакции.
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