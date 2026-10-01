Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Навигацию водного такси «Колва» продлили до октября

Навигацию регулярных рейсов водного такси «Колва» до Усть-Качки продлили. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что скоростной катер будет курсировать по Каме до 10 октября.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

«Колва» будет ходить до Усть-Качки по прежнему расписанию: два раза в день с остановкой в Краснокамске. Вместимость водного такси — 18 пассажиров. Время в пути в одну сторону занимает чуть больше часа.

Напомним, водное такси «Колва» запустили в навигацию в Перми в 2026 году. Первый рейс состоялся 19 июня.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: