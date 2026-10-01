Навигацию водного такси «Колва» продлили до октября

«Колва» будет ходить до Усть-Качки по прежнему расписанию: два раза в день с остановкой в Краснокамске. Вместимость водного такси — 18 пассажиров. Время в пути в одну сторону занимает чуть больше часа.

Напомним, водное такси «Колва» запустили в навигацию в Перми в 2026 году. Первый рейс состоялся 19 июня.

Информационный обзор редакции.