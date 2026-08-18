Есть зал ожидания, кондиционеры, комната матери и ребенка: в Минтрансе рассказали, как восстановили двухпалубный дебаркадер

Двухпалубный дебаркадер-80 (проект 47Б) был изготовлен на Костромской верфи в 1972 году. Его длина — 35,4 метра, ширина — 10 метров. В советское время плавучий вокзал работал в Новоильинском, а теперь будет стоять на набережной в Перми, у Речного вокзала.

Восстанавливать дебаркадер начали в 2025 году: рабочие сначала, обновили понтонную (подводную) часть дебаркадера, затем — верхнюю. Несущие конструкции плавучего вокзала сохранили, в остальном его полностью отреставрировали, заменив наружную и внутреннюю обшивку и все системы.

В Минтрансе рассказали, что дебаркадер вмещает 124 пассажира. Внутри — зал ожидания, каюты матроса, шкипера, охраны, санузлы, комната матери и ребенка. На втором этаже планируют разместить точки торговли или общепита. Для маломобильных пассажиров обустроили специальный подъемник у лестницы. Дебаркадер оснастили системами видеонаблюдения, кондиционирования, автоматического пожаротушения, якорно-швартовочным оборудованием, генератором аварийного питания и санитарной системой для питьевой воды.

Дебаркадер обшили деревом — ориентировались на исторический облик, восстанавливая архитектурные элементы. Печное отопление заменили электрическим, а в понтонной части разместили гидроаккумулятор, санитарный и пожарный насосы, ящики под якорную цепь, цистерны для питьевой воды и отходов.

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что подобные работы по восстановлению провели и на втором дебаркадере 1968 года постройки. Его отправят в Усть-Качку, где он ранее стоял на протяжении многих лет. Пока его временно отбуксировали на производственную площадку подрядчика. Оба плавучих причала готовят к приемке: проверяют соответствие проектной документации.

Власти Пермского края планируют восстановить и установить подобные причальные сооружения в микрорайоне Левшино и городе Оханске.