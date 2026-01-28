Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Началось восстановление двух «Метеоров»: в них поставят новые двигатели и обустроят туалетные комнаты

На ремонтно-эксплуатационной базе в Пермском крае началось восстановление судов на подводных крыльях «Метеор-231» и «Метеор-220». Судна установили на специальные кильблоки.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что демонтируют старые двигатели и движительно-рулевой комплекс, рабочие снимают обшивку для восстановления подводной части, а также напольное покрытие и обшивку внутри салона.

В «Метеорах» частично обновят металл подводной части, заменят заклепки, тиаколовые ленты (герметик), подволоки, радио- и навигационное оборудование, отремонтируют крылья. На судах установят новые двигатели и гребные валы с винтами, системы кондиционирования и видеонаблюдения, а также обустроят туалетные комнаты, каюты капитана и хозблок.

Восстановление судов на подводных крыльях «Метеор-231» и «Метеор-220» должны завершить в четвертом квартале 2026 года, а в навигацию их пустят в 2027 году.

