Началось восстановление двух «Метеоров»: в них поставят новые двигатели и обустроят туалетные комнаты

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что демонтируют старые двигатели и движительно-рулевой комплекс, рабочие снимают обшивку для восстановления подводной части, а также напольное покрытие и обшивку внутри салона.

В «Метеорах» частично обновят металл подводной части, заменят заклепки, тиаколовые ленты (герметик), подволоки, радио- и навигационное оборудование, отремонтируют крылья. На судах установят новые двигатели и гребные валы с винтами, системы кондиционирования и видеонаблюдения, а также обустроят туалетные комнаты, каюты капитана и хозблок.

Восстановление судов на подводных крыльях «Метеор-231» и «Метеор-220» должны завершить в четвертом квартале 2026 года, а в навигацию их пустят в 2027 году.