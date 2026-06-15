Новые кресла и главный двигатель: восстановленное судно на подводных крыльях «Восход» прибыло в Пермь

У корпуса «Восхода» заменили часть наружной обшивки и привальный брус, обновили все системы — топливную, масляную, питьевую, противопожарную — и установили новый главный двигатель. На судне появились новые двери, окна, внутренняя обшивка стен, пола, потолка, кондиционеры, электро-, радио- и навигационное оборудование. Обновлены салон, кресла, каюта экипажа, капитанская рубка и туалетная комната.

В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что «Восход» проверили эксперты ФАУ «Российское классификационное общество» на соответствие правилам речного регистра. На судоремонтной базе в Ленинградской области он прошел первые ходовые испытания.

По пути в Пермь судно на подводных крыльев прошло обкатку: притирку деталей двигателя, ходовой части, механизмов и других систем, во время которой они адаптируются к нагрузкам.

После прибытия судно ждет приемка. Специалисты проверят, все ли подрядчик выполнил согласно техзадания. В навигацию «Восход» запустят в 2027 году. Еще два судна на подводных крыльях — «Метеор-231» и «Метеор-220» — восстанавливают сейчас в Перми.