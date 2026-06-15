Новые кресла и главный двигатель: восстановленное судно на подводных крыльях «Восход» прибыло в Пермь

На днях в Пермь своим ходом прибыл восстановленный «Восход». Судно на подводных крыльях в течение недели шло по Волге и Каме через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Чайковский, Онежское и Ладожское озера и несколько водохранилищ. Его восстанавливали в Ленинградской области с 2025 года.
У корпуса «Восхода» заменили часть наружной обшивки и привальный брус, обновили все системы — топливную, масляную, питьевую, противопожарную — и установили новый главный двигатель. На судне появились новые двери, окна, внутренняя обшивка стен, пола, потолка, кондиционеры, электро-, радио- и навигационное оборудование. Обновлены салон, кресла, каюта экипажа, капитанская рубка и туалетная комната.
В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что «Восход» проверили эксперты ФАУ «Российское классификационное общество» на соответствие правилам речного регистра. На судоремонтной базе в Ленинградской области он прошел первые ходовые испытания.
По пути в Пермь судно на подводных крыльев прошло обкатку: притирку деталей двигателя, ходовой части, механизмов и других систем, во время которой они адаптируются к нагрузкам.
После прибытия судно ждет приемка. Специалисты проверят, все ли подрядчик выполнил согласно техзадания. В навигацию «Восход» запустят в 2027 году. Еще два судна на подводных крыльях — «Метеор-231» и «Метеор-220» — восстанавливают сейчас в Перми.
Комментарии (0)