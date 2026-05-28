Восстановление пермского судна на подводных крыльях «Восход» почти завершено: его спустили на воду

Восстановление «Восхода» почти завершено: в судне заменили часть наружной обшивки, привальный брус, двери и окна, внутреннюю обшивку стен, пола и потолка, кресел. Обновлены все системы судна — топливная, масляная, питьевой воды, противопожарной безопасности и другие, а также салон и все внутренние помещения (от туалетной комнаты до капитанской рубки), установлены новый главный двигатель и система видеонаблюдения, кондиционеры, электро-, радио- и навигационное оборудование.

«Восход» покрасили в фирменную ливрею Пермского края с полигональным медведем, голубая линия на корпусе стала символом водного транспорта региона.

В ближайших планах — установка новых кресел, завершение работ по отделке и комплектации «Восхода» спасательными кругами и жилетами, огнетушителями. Затем восстановленное судно ждут первые ходовые испытания, его будут проверять эксперты на соответствие правилам речного регистра и оформлять на него разрешительные документы для перегона в Пермь.