Транспорт

Обустроят комнаты отдыха и обновят подводные крылья: в минтранспорта показали, как восстанавливают судно «Восход»

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, как проходит восстановление судна на подводных крыльях «Восход». Сейчас оно находится в Ленинградской области, в специальном надувном ангаре.

Рабочие уже очистили корпус от старой краски, отремонтировали палубный набор, цистерны и главный распределительный щит, демонтировали окна, двери и внутреннюю обшивку. Для «Восхода» закупили новые двигатели, ходовой вал, винт, якорь и якорный трос. Сейчас рабочие проводят техническое обслуживание узловых агрегатов и меняют обшивку кресел. Впереди замена дверей, окон, обшивки и пола, восстановление системы вентиляции и отопления, обновление наружной обшивки и подводных крыльев, обустройство капитанской рубки, санузлов, каюты капитана и комнаты отдыха. На судне также установят системы видеонаблюдения и кондиционирования.

На финальном этапе реставрации «Восход» покрасят в фирменную ливрею Пермского края. Ходовые испытания планируется провести в период водной навигации 2026 года.

Информационный обзор редакции.

