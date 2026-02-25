Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Рабочим осталось разобрать семь балок путепровода над железной дорогой в районе «Мориона»

Демонтаж путепровода над железной дорогой на шоссе Космонавтов в районе «Мориона» близится к завершению. Готовность работ превышает 85%. Подрядчику осталось разобрать семь балок (всего их было больше 80) и стойки, на которых они держались.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Из-за работ на путепроводе изменились схемы движения в районе «Мориона», и это приводит к постоянным пробкам. По словам главы региона Дмитрия Махонина, строители стараются ускорить этап демонтажа, чтобы быстрее перейти к полноценному возведению объекта.

Одновременно с демонтажем путепровода рабочие заливают фундаменты новых опор. Со стороны Центрального рынка идет разбор старой насыпи и устройство свай под новые подпорные стены на подходах. 

Реконструкцию путепровода на шоссе Космонавтов в районе «Мориона» должны завершить в ноябре 2027 года. После работ его высота увеличится до 5,5 метра, а проезжая часть расширится до шести полос. Под путепроводом до Карпинского будет проходить улица Строителей.

