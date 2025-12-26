В районе «Мориона» изменятся маршруты городских и пригородных автобусов: рассказываем, как они будут ходить с 8 января

С 8 января из-за закрытия путепровода в районе «Мориона» на шоссе Космонавтов изменятся маршруты двух городских автобусов в Перми — №19 и №55. Транспорт перестанет ходить на участке между остановками «Улица Блюхера» и «Манеж «Спартак».
Автобусы №19 и №55 перенаправят в объезд по улицам Карпинского и Стахановская со всеми остановками по пути следования. Так они будут ходить на время перекрытия путепровода — с 8 января 2026 по 1 ноября 2027 года. По пути следования в обе стороны №19 будет заезжать на остановку «Улица Блюхера». В пресс-службе администрации Перми говорят, что место посадки не изменится: нечетная сторона для поездки в центр города, четная — из центра. Остановка «Манеж «Спартак» не будет обслуживаться, вместо нее пермякам предлагают пользоваться пунктами «Печатная фабрика «Гознак» и «Улица Блюхера».
В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что изменения маршрутов следования коснутся и пригородных маршрутов: №529/1 «Краснокамск — Пермь (ч/з Верхние Муллы)» укоротят до остановки «Улица 9 Мая». №104, №106 и №108 от остановки «Печатная фабрика Гознак» в сторону автовокзала пойдут по улицам Стахановская, Карпинского, Столбовая, шоссе Космонавтов, от автовокзала — по шоссе Космонавтов, улицам Столбовая, Карпинского и Стахановская с выходом на шоссе Космонавтов в районе фабрики «Гознак». Вводятся остановочные пункты «Пермь Экспо» и «Улица Стахановская».
Маршрут №120 в обе стороны будет курсировать по улицам Мира, Стахановская, Карпинского и Столбовая. Для пассажиров будут действовать остановочные пункты «Пермь Экспо», «Улица Блюхера», «Улица Стахановская», «Улица Чайковского». №109, №169, №403, №339, №431, №461 в сторону автовокзала от остановки «Печатная фабрика Гознак» пойдут по улицам Малкова, Фридриха Энгельса, Локомотивная, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, в обратную сторону — по улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининская, Локомотивная, Фридриха Энгельса и Малкова.
Автобусы №689, №648, №767, №793, №822 будут следовать в сторону автовокзала Перми от остановки «Верхние Муллы» по улицам Оверятская, Встречная, Куфонина, Строителей, Локомотивная, Луначарского, Борчанинова, Пушкина. В обратном направлении их маршрут пройдет по улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининская, Ленина, 2-я Шоссейная, Строителей, Куфонина, Встречная, Оверятская. Остановки «Улица Леонова» и «Печатная фабрика Гознак» на маршрутах №767, №793, №689 обслуживаться не будут. В сторону автовокзала остановка на этих маршрутах будет на пунктах «Красный Октябрь» и «Улица Хохрякова».
