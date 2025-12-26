В районе «Мориона» изменятся маршруты городских и пригородных автобусов: рассказываем, как они будут ходить с 8 января

Автобусы №19 и №55 перенаправят в объезд по улицам Карпинского и Стахановская со всеми остановками по пути следования. Так они будут ходить на время перекрытия путепровода — с 8 января 2026 по 1 ноября 2027 года. По пути следования в обе стороны №19 будет заезжать на остановку «Улица Блюхера». В пресс-службе администрации Перми говорят, что место посадки не изменится: нечетная сторона для поездки в центр города, четная — из центра. Остановка «Манеж «Спартак» не будет обслуживаться, вместо нее пермякам предлагают пользоваться пунктами «Печатная фабрика «Гознак» и «Улица Блюхера».

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что изменения маршрутов следования коснутся и пригородных маршрутов: №529/1 «Краснокамск — Пермь (ч/з Верхние Муллы)» укоротят до остановки «Улица 9 Мая». №104, №106 и №108 от остановки «Печатная фабрика Гознак» в сторону автовокзала пойдут по улицам Стахановская, Карпинского, Столбовая, шоссе Космонавтов, от автовокзала — по шоссе Космонавтов, улицам Столбовая, Карпинского и Стахановская с выходом на шоссе Космонавтов в районе фабрики «Гознак». Вводятся остановочные пункты «Пермь Экспо» и «Улица Стахановская».