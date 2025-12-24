Путепровод на шоссе Космонавтов закрывают до 1 ноября 2027 года: рассказываем про пути объезда

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что путепровод на шоссе Космонавтов будут разбирать полностью, чтобы изменить схему пролетного строения и увеличить подмостовой габарит. Рабочим предстоит возвести шесть новых опор вместо девяти старых, высота строения вырастет с 2,2 до 5,5 метра, под ним сможет проезжать не только легковой, но и габаритный транспорт. Ширина обновленного путепровода тоже увеличится — с четырех до шести полос движения (по три в каждую сторону).

Одновременно с закрытием участка на шоссе Космонавтов 8 января откроется путепровод над улицей Локомотивная (третий этап улицы Строителей). С него не будет съезда на улицу Локомотивную, если двигаться от шоссе Космонавтов. Также в техническом режиме откроется улица Строителей (две полосы основного хода дороги), для проезда будут доступны съезды с новой улицы — на Малкова, Вавилова, Рабочую, и с шоссе Космонавтов к «Мориону». Пути объезда закрытого участка возможны также по улицам Крисанова и Карпинского, Стахановской, Локомотивной и Малкова, Строителей, Плеханова.

В минтранспорта предполагают, что эти дороги возьмут на себя часть транспортного потока, который будет двигаться в объезд закрытого участка на шоссе Космонавтов. Перераспределение транспортных потоков специалисты спрогнозировали с помощью транспортного компьютерного моделирования с учетом открытия вышеперечисленных улиц и развязок.