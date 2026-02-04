В министерстве транспорта показали, как проходит реконструкция путепровода на Монастырской: он готов на 55 процентов

Все работы по возведению опор путепровода разделены на шесть участков: уже завершены №3, №4, №5 и №6 (нумерация от Дома Мешкова в сторону Перми I), сверху на них смонтировали балки пролетного строения, на которые затем уложат мостовое полотно.

Новая подпорная стенка на участке у Перми-1 тоже готова, работы по реконструкции стенок вдоль набережной продолжаются. Их будут очищать и частично заменять облицовочные блоки в поврежденных местах. Рабочие также занимаются переустройством коммуникаций: водоснабжения, канализации, связи и электроснабжения. Ливневая канализация готова на 80%, хозяйственно-бытовая канализация на 100%.