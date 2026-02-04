Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

В министерстве транспорта показали, как проходит реконструкция путепровода на Монастырской: он готов на 55 процентов

Реконструкция путепровода на улице Монастырская в Перми продолжается: больше половины объема работ (55%) уже сделаны.. По данным министерства транспорта, рабочие полностью разобрали старый путепровод и продолжают обустройство нового.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Все работы по возведению опор путепровода разделены на шесть участков: уже завершены №3, №4, №5 и №6 (нумерация от Дома Мешкова в сторону Перми I), сверху на них смонтировали балки пролетного строения, на которые затем уложат мостовое полотно. 

Новая подпорная стенка на участке у Перми-1 тоже готова, работы по реконструкции стенок вдоль набережной продолжаются. Их будут очищать и частично заменять облицовочные блоки в поврежденных местах. Рабочие также занимаются переустройством коммуникаций: водоснабжения, канализации, связи и электроснабжения. Ливневая канализация готова на 80%, хозяйственно-бытовая канализация на 100%.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Реконструкция путепровода включает также создание смотровой площадки, устройство парковки со стороны южного портала, замену освещения и установку барьерного ограждения вдоль улицы Монастырской. Рядом с парковой сделают лестничный спуск с перилами для подхода к памятнику железнодорожникам, а у подпорной стены у Дома Мешкова появится скамья для отдыха маломобильных граждан.

Завершить реконструкцию путепровода на улице Монастырская собираются в 2026 году. В министерстве транспорта отметили, что работа по графику, без отставаний.

