В министерстве транспорта показали, как проходит реконструкция путепровода на Монастырской: он готов на 55 процентов

Реконструкция путепровода на улице Монастырская в Перми продолжается: больше половины объема работ (55%) уже сделаны.. По данным министерства транспорта, рабочие полностью разобрали старый путепровод и продолжают обустройство нового.
Все работы по возведению опор путепровода разделены на шесть участков: уже завершены №3, №4, №5 и №6 (нумерация от Дома Мешкова в сторону Перми I), сверху на них смонтировали балки пролетного строения, на которые затем уложат мостовое полотно.
Новая подпорная стенка на участке у Перми-1 тоже готова, работы по реконструкции стенок вдоль набережной продолжаются. Их будут очищать и частично заменять облицовочные блоки в поврежденных местах. Рабочие также занимаются переустройством коммуникаций: водоснабжения, канализации, связи и электроснабжения. Ливневая канализация готова на 80%, хозяйственно-бытовая канализация на 100%.
Реконструкция путепровода включает также создание смотровой площадки, устройство парковки со стороны южного портала, замену освещения и установку барьерного ограждения вдоль улицы Монастырской. Рядом с парковой сделают лестничный спуск с перилами для подхода к памятнику железнодорожникам, а у подпорной стены у Дома Мешкова появится скамья для отдыха маломобильных граждан.
Завершить реконструкцию путепровода на улице Монастырская собираются в 2026 году. В министерстве транспорта отметили, что работа по графику, без отставаний.
