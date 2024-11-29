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Реставрации

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Появился проект реконструкции тоннеля в районе Перми-1: на нем появится смотровая площадка с видом на Каму

Проект реконструкции тоннеля между Пермью-1 и Домом Мешкова прошел историко-культурную экспертизу. Он был построен в конце XIX века и относится к объектам культурного наследия.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Проект реконструкции предполагает, что будет заменено пролетное строение, подпорную стену отреставрируют и приведут к историческому виду, а разрушенные элементы восстановят.

Кроме того, реконструкция ждет и автодорогу с полной заменой покрытия и ливневкой. Рядом с тоннелем появится автостоянка для посетителей дома Мешкова и смотровая площадка с видом на Каму. Все работы должны закончить осенью 2026 года.

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