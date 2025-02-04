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Урбанистика

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Начались подготовительные работы для реконструкции путепровода в районе Перми-1

На улице Монастырская, недалеко от Дома Мешкова, начались подготовительные работы для реконструкции путепровода. Сам проект сейчас проходит государственную экспертизу. Работы планируют завершить в 2026 году.

Проект учитывает объекты культурного наследия поблизости: тоннель и подпорную стенку железнодорожного перегона Пермь-1 — Пермь-2, дом пароходчика Мешкова и комплекс сооружений Егошихинского медеплавильного завода. «Работы будут проводиться с соблюдением всех требований по сохранению культурных объектов и в координации с ОАО "РЖД" для минимизации перерывов в движении поездов», — объяснили в пресс-службе министерства транспорта.

Напомним, техзадание включало также строительство парковки на 30 мест и смотровую площадку с видом на Каму.

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