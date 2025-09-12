Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На Каме прошли испытания «Колвы» — первого пассажирского катера модели Looker

В Пермском крае прошли ходовые испытания скоростного катера Looker 390-T. Пассажирское судно получило имя «Колва» в честь одной из рек Пермского края.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Катер спустили на воду на «Пермской судоверфи». Сначала «Колва» сделала демонстрационный круг по Каме на полной скорости, а затем тестовый проход уже с пассажирами. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что теперь «Колву» внесут в международный реестр судов и получат на него свидетельство о права собственности. Затем катер уйдет на зимовку, а в следующем сезоне приступит к навигации.

«Колва» стала первой из шести катеров модели Looker, которые краевые власти планируют закупить в рамках развития речной инфраструктуры. Длина судна — около 12 метров, ширина — 4. Катер вмещает 18 пассажиров и может развивать скорость до 60 км/ч.

