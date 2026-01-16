Путепровод в районе «Мориона» начали демонтировать

Параллельно идут устройство новых опор и разбор балок пролетного строения — демонтировано 11 из 80. С конца января рабочие приступят к переустройству инженерных коммуникаций, тогда же начнется монтаж свай под фундаменты подпорных стен со стороны Центрального рынка. Демонтаж путепровода должен быть завершен в марте 2026 года. В минтрансе говорят, что работа осложняется движением поездов под путепроводом — ее ведут только в «технологические окна» и по разрешению РЖД.

Техническую готовность путепровода в районе «Мориона» оценили на 10%. Все работы по его реконструкции планируют завершить к ноябрю 2027 года. До этого времени в Перми будет действовать измененная схема движения: автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок по новой улице Строителей.

Напомним, после реконструкции высота путепровода вырастет с 2,2 до 5,5 метра, под ним сможет проезжать не только легковой, но и габаритный транспорт. Ширина обновленного путепровода тоже увеличится — с четырех до шести полос движения (по три в каждую сторону).