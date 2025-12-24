Полноценное трамвайное движение из центра в Индустриальный район собираются запустить до конца года

Обкатка началась с проверки контактной сети: первым по новым рельсам пустили вагон-лабораторию ВЛ-2, который может ездить и от контактной сети, и на дизельном двигателе. Специалисты уже скорректировали недочеты на правом пути (если ехать из центра) на участке путепровода от шоссе Космонавтов до улицы Левченко. 24 декабря вагон должен начать проверку соседнего пути.

Затем на контактную сеть подадут питание, и пути будет обкатывать двухвагонный «челнок» с двумя кабинами. На днях он продолжил проверку путей на улицах Пушкина и Крисанова.

Напомним, движение в техническом режиме на реконструированном путепроводе на улице Карпинского открыли в начале декабря. Полностью завершить все работы намерены в начале 2026 года.