Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Полноценное трамвайное движение из центра в Индустриальный район собираются запустить до конца года

Полноценное трамвайное движение из центра Перми в Индустриальный район собираются запустить до конца 2026 года. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что 23 декабря стартовала обкатка новых трамвайных путей на улице Карпинского.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Обкатка началась с проверки контактной сети: первым по новым рельсам пустили вагон-лабораторию ВЛ-2, который может ездить и от контактной сети, и на дизельном двигателе. Специалисты уже скорректировали недочеты на правом пути (если ехать из центра) на участке путепровода от шоссе Космонавтов до улицы Левченко. 24 декабря вагон должен начать проверку соседнего пути.

Затем на контактную сеть подадут питание, и пути будет обкатывать двухвагонный «челнок» с двумя кабинами. На днях он продолжил проверку путей на улицах Пушкина и Крисанова.

Напомним, движение в техническом режиме на реконструированном путепроводе на улице Карпинского открыли в начале декабря. Полностью завершить все работы намерены в начале 2026 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: