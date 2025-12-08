По улице Карпинского запустили движение автобусов: по обновленному путепроводу теперь ходят четыре маршрута

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что остановки «Улица Снайперов», «Улица Баумана», «Печатная фабрика «Гознак», «Манеж «Спартак» и «Улица Блюхера» перестанут обслуживаться автобусами №3, №36, №59 и №72. Автобусный маршрут №4 сохранит свой путь по улицам Стахановской и Чкалова из-за высокой востребованности у пассажиров на этом направлении.

В декабре запустят автобус №56 по улицам Карпинского и Крисанова. Этот маршрут охватит новые остановки на улице Крисанова, а также сократит время в пути до Перми II. В департаменте транспорта уточнили, что это первый этап запуска общественного транспорта на улице Карпинского.

После того, как будет готова трамвайная инфраструктура и она пройдет обкатку, вернутся трамваи №11 и №12. Полностью реконструкцию улицы Карпинского должны завершить во втором квартале 2026 года.