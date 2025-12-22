Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Началась обкатка трамвайных путей на улице Крисанова

В Перми готовятся к запуску трамваев из центра в Индустриальный район. 20 декабря началась обкатка трамвайных путей на улице Крисанова.

Пермский транспорт/Telegram

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что тестовые поездки проходят на отрезке от перекрестка улиц Пушкина и Борчанинова до остановки «ул. Крылова» (около шоссе Космонавтов). Обкатка займет два дня. Сначала специалисты проверять один путь, затем второй. Параллельно на соседнем пути работает вагон-лаборатория, специалисты которого проверяют натяжение и траекторию контактной сети.

В районе трамвайной остановки «Данилиха» на улице Пушкина уже устанавливают новые павильоны. Следующий этап — обкатка новых путей по улице Карпинского. После этого планируется полноценный запуск движения трамваев из центра Перми в Индустриальный район.

Напомним, с 15 декабря было запущено движение по новому участку улицы Крисанова, который был открыт летом 2025 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: