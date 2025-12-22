Началась обкатка трамвайных путей на улице Крисанова

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что тестовые поездки проходят на отрезке от перекрестка улиц Пушкина и Борчанинова до остановки «ул. Крылова» (около шоссе Космонавтов). Обкатка займет два дня. Сначала специалисты проверять один путь, затем второй. Параллельно на соседнем пути работает вагон-лаборатория, специалисты которого проверяют натяжение и траекторию контактной сети.

В районе трамвайной остановки «Данилиха» на улице Пушкина уже устанавливают новые павильоны. Следующий этап — обкатка новых путей по улице Карпинского. После этого планируется полноценный запуск движения трамваев из центра Перми в Индустриальный район.

Напомним, с 15 декабря было запущено движение по новому участку улицы Крисанова, который был открыт летом 2025 года.