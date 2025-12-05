Дождались! С 7 декабря запустят техническое движение по путепроводу на улице Карпинского

Для автомобилистов с воскресенья, 7 декабря, откроют четыре полосы улицы Карпинского (по две в каждую сторону), крайние боковые полосы, отделенные от проезжей части бетонными блоками, выделили для пешеходов. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что это временная мера, пока не будут готовы тротуары.

С понедельника, 8 декабря, по путепроводу вновь будут курсировать три автобусных маршрута: №3 «Станция Пермь I — микрорайон Нагорный», №36 «микрорайон Вышка I — микрорайон Вышка II — театр «Ироничная компания» и №59 «микрорайон Юбилейный — микрорайон Нагорный — инфекционная больница». Для посадки и высадки пассажиров из автобусов в районе остановки «ул. Левченко» уложат на щебень бетонные плиты. В декабре с улицы Малкова на Крисанова и Карпинского перенаправят маршрут № 56 «Микрорайон Крохалева — станция Пермь I», который свяжет улицы Васильева, микрорайон Ераничи с центром города и железнодорожным вокзалом Пермь II.

Движение на путепроводе на улице Карпинского будет доступно по временной схеме, реконструкция продолжится. Рабочие должны будут обустроить недостающие тротуары и велодорожку, а также уложить, выправить, обкатать трамвайные пути и устроить контактную сеть. Трамваи №11 и 12 по улице Карпинского планируют запустить в конце декабря. Завершить все работы по реконструкции путепровода по проекту должны во втором квартале 2026 года.