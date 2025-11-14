Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

На путепроводе на улице Карпинского начали укладывать асфальт

Пройдена почти половина основных строительных работ на путепроводе на Карпинского — сделано переустройство инженерных коммуникаций. По словам главы региона Дмитрия Махонина, путепровод на улице Карпинского готов на 74%.

На днях рабочие начали асфальтировать путепровод через Транссибирскую магистраль. Параллельно с этими работами строители готовят подходы к путепроводу и укладывают рельсы в районе улицы Стахановская, соединяют пути по улицам Мира и Карпинского.

Также в рамках реконструкции путепровода на улице Карпинского рабочие монтируют сейчас наружное освещение, светофоры, системы фотовидеофиксации и ливневую канализацию. Напомним, техническое движение по путепроводу собираются запустить в 2025 году.

