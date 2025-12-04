Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Участок улицы Карпинского собираются закрыть до весны 2026 года

В Перми собираются полностью перекрыть движение на реконструируемом участке улицы Карпинского. Речь об отрезке между улицей Мира и шоссе Космонавтов. Соответствующее распоряжение краевого минтранса опубликовано на сайте правительства.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Ограничения для проезда собираются ввести с 00:00 6 декабря. Оно коснется всех видов транспорта и будет действовать до 1 мая 2026 года. В документе сказано, что перекрытие улицы Карпинского необходимо для безопасного проведения строительно-монтажных работ.

Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, полностью проезд закрывать не собираются. На участке улицы Карпинского будут действовать точечные ограничения.

Ранее мы рассказывали о том, что техническое движение по закрытому на реконструкцию путепроводу на улице Карпинского собираются открыть до конца 2025 года.

