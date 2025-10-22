В 2027 году запустят речные маршруты до Чайковского и Осы

В 2027 году из Перми запустят два субсидируемых речных маршрута — до Чайковского и Осы. Их создание анонсировала министр финансов Пермского края Екатерина Тхор во время обсуждения проекта бюджета региона на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

Ранее мы рассказывали, что уже в 2026 году появится речной маршрут «Пермь — Усть-Качка». Перевозить пассажиров будут на скоростном катере «Колва»: его испытания проходили в сентябре.