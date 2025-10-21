Назван самый популярный речной маршрут в Пермском крае: им воспользовалось почти 50 тысяч пассажиров

Самым популярным стал маршрут «Сылва – Троица»: в 2025 году им воспользовались 49 604 пассажира — на 16% больше, чем годом ранее. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, это единственный рейс, который курсировал в октябре, остальные маршруты завершили навигацию в конце сентября.

Самыми активными месяцами навигации стали июль, когда речными маршрутами воспользовались более 19 тыс. человек, в августе их было 17 тыс., а в июне — 15 тыс.

В 2025 году модульные причалы появились в Краснокамске и в Соликамске у музея-заповедника «Сользавод. В 2026-м конструкции установят в Осе, Добрянке и поселке Ильинском. Также в следующем году в навигацию запустят новый водный маршрут «Пермь — Усть-Качка»: перевозить пассажиров будет скоростной катер «Колва». В 2027 году в Пермском крае намерены ввести в эксплуатацию три восстановленных судна на подводных крыльях — два «Метеора» и один «Восход».