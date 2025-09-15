Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Закрытие проезда на улице Монастырская перенесли на несколько дней

Закрытие путепровода на улице Монастырская, которое планировалось 15 сентября, отложили. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что теперь ограничения в районе Дома Мешкова введут с 20 сентября.

Пресс-служба администрации Перми

Пока транспорт по улице Монастырская будут следовать без изменений. Но с 20 сентября, когда путепровод все-таки закроют, конечная остановка у автобусов №3, №51 и №71 будет «Сквер им. Решетникова». Остальной транспорт пустят к Речному вокзалу и Перми I в объезд — через улицу Горького.

Напомним, участок улицы Монастырская от 25 Октября до Максима Горького собираются закрыть на год. Планируется ремонт ж/д путепровода.

