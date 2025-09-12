Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

С 15 сентября по улице Монастырская пустят новый автобусный маршрут

В Перми с 15 сентября запускают временный автобусный маршрут №85. Он будет ходить от станции Пермь I до сквера им. Решетникова в объезд закрытого на год участка на улице Монастырская. 

Пресс-служба администрации Перми

Автобусы большого класса №3, №51 и №71 не смогут курсировать по улице Монастырская, их конченой и начальной остановкой временно станет «Сквер им. Решетникова».

На новом маршруте будут работать автобусы малого класса. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что интервал движения составит 5 минут в пиковые часы и 10 минут в межпиковый период. Пересесть на маршруты №3, №51 и №71 пассажиры смогут на остановке «Сквер им. Решетникова».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: