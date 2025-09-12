С 15 сентября по улице Монастырская пустят новый автобусный маршрут

Автобусы большого класса №3, №51 и №71 не смогут курсировать по улице Монастырская, их конченой и начальной остановкой временно станет «Сквер им. Решетникова».

На новом маршруте будут работать автобусы малого класса. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что интервал движения составит 5 минут в пиковые часы и 10 минут в межпиковый период. Пересесть на маршруты №3, №51 и №71 пассажиры смогут на остановке «Сквер им. Решетникова».