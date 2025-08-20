Улицу Монастырская в районе Дома Мешкова закроют на год: публикуем схему объезда

Несмотря на закрытие улицы Монастырская проезд к Перми I и Речному вокзалу останется. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края объяснили, что с 15 сентября откроется поворотный участок на улицу Максима Горького: там оборудуют временный тротуар и уложат новый асфальт. По обновленному участку поедут автобусные маршруты и пойдут пешеходы. Проезд к Дому Мешкова останется по одной небольшой полосе — к музею можно будет подъехать, но припарковаться нельзя.

Работы будут проводить в рамках реконструкции путепровода над железнодорожными путями, на перегоне Пермь II — Пермь I. Ту часть, что находится на улице Монастырская, будут разбирать, а затем обновлять. Эти работы собираются закончить 1 ноября 2026 года.