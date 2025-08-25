Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Открыто движение по новой дороге на улице Крисанова

В Перми 23 августа открыли для проезда улицу Крисанова. Речь о новом участке от Пушкина до пересечения шоссе Космонавтов с улицей Карпинского, строительные работы на улице Крисанова начались в 2021 году.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Протяженность нового участка дороги — 2,3 км. Ее строили в два этапа: сначала было строительство путепровода на шоссе Космонавтов в районе пересечения с улицей Столбовой, затем реконструкция шоссе от Мильчакова до Плеханова и увеличение полосности. Также первый этап включал строительство новых коммуникаций, тротуаров и велодорожек. Вторым этапом стало продление улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина, строительство моста через реку Данилиха, а также велодорожек, тротуаров и трамвайных путей. 

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что пока участок улицы Пушкина от Крисанова до Борчанинова закрыт. На нем продолжают работы по замене коммуникаций и дорожного полотна. Для пешеходов при движении от шоссе Космонавтов открыт проход по левой стороне.

