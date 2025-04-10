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Урбанистика

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На путепроводе на улице Крисанова начали укладывать трамвайное полотно

Стало известно, что происходит на стройплощадке путепровода на улице Крисанова. Сейчас рабочие приступили к укладке трамвайного полотна.

Павел Черепанов/Telegram

К этим работам удалось приступить благодаря своевременному созданию навесов: с их помощью получилось быстро просушить части путепровода. По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, если бы подрядчик этого не сделал, работы по возведению трамвайных путей пришлось бы отложить.

Напомним, строительство путепровода на улице Крисанова готово более чем на 60%. Закончить работы планируют в третьем квартале 2025 года.

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