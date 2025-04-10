На путепроводе на улице Крисанова начали укладывать трамвайное полотно

К этим работам удалось приступить благодаря своевременному созданию навесов: с их помощью получилось быстро просушить части путепровода. По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, если бы подрядчик этого не сделал, работы по возведению трамвайных путей пришлось бы отложить.

Напомним, строительство путепровода на улице Крисанова готово более чем на 60%. Закончить работы планируют в третьем квартале 2025 года.