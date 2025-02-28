Новый участок улицы Крисанова сдадут в третьем квартале 2025 года

Продолжается строительство дороги на пересечении улицы Крисанова и шоссе Космонавтов в районе «Пермь Экспо». Рабочие переустраивают инженерные сети на улице Пушкина и возводят мост через реку Данилиха. Как только снег растает, планируют заняться укладкой трамвайных путей и нового дорожного покрытия на всем участке.

Запуск движения по двухуровневой магистрали позволит разгрузить улицы Столбовая, Крисанова и Карпинского, а также улучшить транспортную доступность Индустриального района Перми.