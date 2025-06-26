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Транспорт

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В течение нескольких дней будут закрывать улицы Окулова, Попова, Монастырская и другие центральные: рассказываем, где именно и в какое время

С 27 по 29 июня вводят ограничения движения транспорта на нескольких центральных улицах Перми. Это связано с обеспечением безопасности мероприятий, которые будут проходить в городе в ближайшие дни, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Схема перекрытия 27 июня
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Схема перекрытия 27 июня

Ограничения парковки и стоянки с 27 по 29 июня
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Ограничения парковки и стоянки с 27 по 29 июня

27 июня на набережной пройдет краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Из-за него с 19:00 26 июня до 21:00 27 июня запретят остановку и стоянку машин по улицам:

  • Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта)
  • Осинская (от Монастырской до Окулова)
  • Монастырская (от Максима Горького до площади «Трех столетий»)

27 июня с 8:00 до 21:00 полностью закроют проезд на участках улиц?

  • Осинская (от Окулова до Монастырской)
  • Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта)
Схема перекрытия 28 июня
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Схема перекрытия 28 июня

Схема перекрытия 28 июня
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Схема перекрытия 28 июня

Схема перекрытия 28 июня
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Схема перекрытия 28 июня

28 июня Пермь будет праздновать Всероссийский день молодежи — город встретит его в статусе Молодежной столицы-2025. Мероприятия развернутся на эспланаде и набережной. С 19:00 27 июня до 00:00 29 июня запретят остановку и стоянку машин на улицах:

  • Попова (от Петропавловской до Пермской)
  • Ленина (от Куйбышева до Борчанинова)
  • Петропавловская (от Куйбышева до Крисанова)
  • Монастырская (от Сибирской до площади «Трех столетий»)

Полностью будут перекрывать движение с 10:00 до 23:00 на улицах Ленина (от Куйбышева до Попова). С 16:00 до 23:00 запретят проезд на участках улиц:

  • Четной стороне Попова (от Екатерининской до Петропавловской)
  • Нечетной стороне Попова (от Петропавловской до Ленина)
  • Нечетной стороне Ленина (от Попова до Борчанинова)

С 18.30 до 00:00 закроют проезд по улице Монастырская (от 25 Октября до площади «Трех столетий»). В министерстве транспорта говорят, что объезжать закрытые участки улицы Ленина и Попова можно будет по Екатерининской, Луначарского, Петропавловской, Монастырской, Окулова, Крисанова и Куйбышева.

Схема перекрытия 29 июня

Схема перекрытия 29 июня

29 июня Пермь примет Первенство России по триатлону. Из-за спортивного мероприятия с 7:00 28 июня по 14:00 29 июня запретят остановку и стоянку на улицах:

  • Монастырская (от Осинской до дома № 2 на Монастырской)
  • Петропавловская (от Куйбышева до Сибирской)
  • Комсомольский проспект (от Монастырской до Петропавловской)
  • 25 Октября (от Монастырской до Советской)

С 6.00 до 14.00 29 июня закроют проезд на улицах:

  • Монастырская (от Осинской до дома № 2 на Монастырской)
  • Советская (от Газеты Звезда до Тополевого переулка)
  • Петропавловская (от Куйбышева до Сибирской)
  • Куйбышева (от Окулова до Советской)
  • Комсомольский проспект (от Монастырской до Ленина)
  • Газеты Звезда (от Советской до дома № 2а на Газеты Звезда)
  • Газеты Звезда (от Советской до Ленина)
  • Сибирская (от Монастырской до Советской)
  • 25 Октября (от Монастырской до Советской)
  • Максима Горького (от Монастырской до Советской)

Информационный обзор редакции. 6+

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