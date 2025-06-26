В течение нескольких дней будут закрывать улицы Окулова, Попова, Монастырская и другие центральные: рассказываем, где именно и в какое время

28 июня Пермь будет праздновать Всероссийский день молодежи — город встретит его в статусе Молодежной столицы-2025. Мероприятия развернутся на эспланаде и набережной. С 19:00 27 июня до 00:00 29 июня запретят остановку и стоянку машин на улицах:

Попова (от Петропавловской до Пермской)

Ленина (от Куйбышева до Борчанинова)

Петропавловская (от Куйбышева до Крисанова)

Монастырская (от Сибирской до площади «Трех столетий»)

Полностью будут перекрывать движение с 10:00 до 23:00 на улицах Ленина (от Куйбышева до Попова). С 16:00 до 23:00 запретят проезд на участках улиц:

Четной стороне Попова (от Екатерининской до Петропавловской)

Нечетной стороне Попова (от Петропавловской до Ленина)

Нечетной стороне Ленина (от Попова до Борчанинова)

С 18.30 до 00:00 закроют проезд по улице Монастырская (от 25 Октября до площади «Трех столетий»). В министерстве транспорта говорят, что объезжать закрытые участки улицы Ленина и Попова можно будет по Екатерининской, Луначарского, Петропавловской, Монастырской, Окулова, Крисанова и Куйбышева.