В течение нескольких дней будут закрывать улицы Окулова, Попова, Монастырская и другие центральные: рассказываем, где именно и в какое время

С 27 по 29 июня вводят ограничения движения транспорта на нескольких центральных улицах Перми. Это связано с обеспечением безопасности мероприятий, которые будут проходить в городе в ближайшие дни, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
27 июня на набережной пройдет краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Из-за него с 19:00 26 июня до 21:00 27 июня запретят остановку и стоянку машин по улицам:
- Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта)
- Осинская (от Монастырской до Окулова)
- Монастырская (от Максима Горького до площади «Трех столетий»)
27 июня с 8:00 до 21:00 полностью закроют проезд на участках улиц?
- Осинская (от Окулова до Монастырской)
- Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта)
28 июня Пермь будет праздновать Всероссийский день молодежи — город встретит его в статусе Молодежной столицы-2025. Мероприятия развернутся на эспланаде и набережной. С 19:00 27 июня до 00:00 29 июня запретят остановку и стоянку машин на улицах:
- Попова (от Петропавловской до Пермской)
- Ленина (от Куйбышева до Борчанинова)
- Петропавловская (от Куйбышева до Крисанова)
- Монастырская (от Сибирской до площади «Трех столетий»)
Полностью будут перекрывать движение с 10:00 до 23:00 на улицах Ленина (от Куйбышева до Попова). С 16:00 до 23:00 запретят проезд на участках улиц:
- Четной стороне Попова (от Екатерининской до Петропавловской)
- Нечетной стороне Попова (от Петропавловской до Ленина)
- Нечетной стороне Ленина (от Попова до Борчанинова)
С 18.30 до 00:00 закроют проезд по улице Монастырская (от 25 Октября до площади «Трех столетий»). В министерстве транспорта говорят, что объезжать закрытые участки улицы Ленина и Попова можно будет по Екатерининской, Луначарского, Петропавловской, Монастырской, Окулова, Крисанова и Куйбышева.
Схема перекрытия 29 июня
29 июня Пермь примет Первенство России по триатлону. Из-за спортивного мероприятия с 7:00 28 июня по 14:00 29 июня запретят остановку и стоянку на улицах:
- Монастырская (от Осинской до дома № 2 на Монастырской)
- Петропавловская (от Куйбышева до Сибирской)
- Комсомольский проспект (от Монастырской до Петропавловской)
- 25 Октября (от Монастырской до Советской)
С 6.00 до 14.00 29 июня закроют проезд на улицах:
- Монастырская (от Осинской до дома № 2 на Монастырской)
- Советская (от Газеты Звезда до Тополевого переулка)
- Петропавловская (от Куйбышева до Сибирской)
- Куйбышева (от Окулова до Советской)
- Комсомольский проспект (от Монастырской до Ленина)
- Газеты Звезда (от Советской до дома № 2а на Газеты Звезда)
- Газеты Звезда (от Советской до Ленина)
- Сибирская (от Монастырской до Советской)
- 25 Октября (от Монастырской до Советской)
- Максима Горького (от Монастырской до Советской)
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