Niletto на эспланаде и Ева Польна на набережной: появилась программа празднования Дня молодежи в Перми

Праздничные события Дня молодежи в Перми начнутся игрой 1/4 финала Первой лиги КВН. С 25 по 27 июня за звание чемпионов и попадание в Высшую лигу будут бороться 12 команд из России и Беларуси, среди них — «Лёд» из Очёра. 27 июня в амфитеатре городской набережной пройдет Краевой бал выпускников. Его программа объединит парад, высадку деревьев в «Саду выпускников», работу интерактивных площадок о выборе профессии, концерт кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.

Главные события Дня молодежи в Перми запланированы на 28 июня, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Впервые площадкой для празднования станет вся эспланада. На площади перед Театром-Театром обустроят экстрим-парк, роллердром и рампы для соревнований по уличным культурам с мастер-классами по скейтборду, агрессивным роликам и самокатам. У памятника «Героям фронта и тыла» развернется беспилотное пространство, где пройдут мастер-классы и соревнования по управлению БПЛА и роботехническому танковому биатлону.

Перед Заксобранием пройдут несколько событий: сначала Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья», затем на главной сцене выступит певица Люся Чеботина. На этой же площадке пройдут шоу-показ от молодых творцов и креаторов с презентацией капсульной коллекции молодежной столицы и телемост между молодежными столицами 2025 года — Пермью и Омском. Программа завершится выступлением диджея от сервиса VK Музыка и концертом от автора хита «Любимка» Niletto. На эспланаде будет работать маркет молодых с продукцией от пермских предприниматели, пройдут мастер-классы от медийщиков и турнир по настольному футболу от «Амкара».

28 июня в Перми закончится театрализованным шоу на набережной Камы. Пермские артисты готовят более 20 номеров, а хедлайнером станет певица Ева Польна. Она планирует начать выступление около 21:00. Это событие одновременно станет открытием главного летнего фестиваля Перми — «Город встреч».

Но событийная программа в честь празднования Дня молодежи не закончится. 29 июня на спортивных площадках набережной Камы пройдет групповой этап Кубка губернатора по баскетболу 3х3, где сразятся в том числе семейные команды. В этот же день Пермь примет Первенство России по триатлону: в нем будут участвовать более 300 профессиональных спортсменов и любителей.

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