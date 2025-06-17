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Краевой бал выпускников в этом году пройдет на набережной

В Пермском крае 27 июня собираются провести традиционный большой краевой бал выпускников «Будущее здесь!». В этом году он пройдет на набережной реки Кама. 

Пресс-служба министерства образования Пермского края

На праздник приглашены 5 тыс. выпускников школ и СПО со всего Пермского края. В пресс-службе министерства образования рассказали, что на протяжении всего события будут работать интерактивные площадки, которые направлены на самоопределение выпускников и их будущем выборе профессии и жизненного пути.  

Краевой бал откроет парад выпускников на набережной, а вечером для гостей выступят пермские кавер-группы «Кипиш Мод» и elcapitan.

Информационный обзор редакции. 16+

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