Краевой бал выпускников в этом году пройдет на набережной

На праздник приглашены 5 тыс. выпускников школ и СПО со всего Пермского края. В пресс-службе министерства образования рассказали, что на протяжении всего события будут работать интерактивные площадки, которые направлены на самоопределение выпускников и их будущем выборе профессии и жизненного пути.

Краевой бал откроет парад выпускников на набережной, а вечером для гостей выступят пермские кавер-группы «Кипиш Мод» и elcapitan.

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