Более 300 спортсменов будут участвовать в соревнованиях по триатлону

Соревнования по триатлону в Перми пройдут в районе набережной и вокзала Пермь 1. Детский и женский забег, а также заплыв на открытой воде «Кама» запланированы на 28 июня, а основной старт — на 29 июня. Сначала будут выступать любители, которые выступят в рамках турнира «КАМА sprint». Их ждут плавание 750 м, велогонка 20 км и бег 5 км. Затем по тем же дистанциям будут соревноваться профессионалы.

«Пермь принимает статусные соревнования по триатлону в шестой раз и с каждым годом вносит что-то новое, поскольку интерес к этому виду спорта растет. В этом году кроме любительских забегов предусмотрен и заплыв. Таким образом, и дети, и взрослые могут стать непосредственными участниками большого события и поддержать участников», — рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

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