«Кружечные сборы» планируют возродить в декабре: такие существовали в России XVIII–XIX

Идея провести «Кружку на миллион» принадлежит лауреатам премии «ТОП30.Самые знаменитые люди Перми» Татьяне Голубаевой (2025) и Ксении Пуниной (2026). Два фонда намерены объединиться, чтобы продолжить традицию благотворительности на Урале и создать здоровое, счастливое будущее для детей и молодежи.

Организаторы рассказали, что «кружечный сбор» намерены провести в пермских кафе и барах с 1 декабря. Дата связана с «Щедрым вторником», международным днем благотворительности. Во время акции заведениях-партнерах появятся кружки с афишей и QR-кодом, отсканировав который нужно выбрать комфортную сумму. Все собранные средства планируют фонд «Берегиня» планирует направить на поддержку программы социально-психологической реабилитации для семей с детьми с тяжелыми заболеваниями, а Фонде целевого капитала ПГНИУ — на развитие университета.

Кстати! В сентябре в Пермском крае проходила другая благотворительная акция: ее участники смогли собрать 4,8 млн на помощь тяжелобольным детям.

Информационный обзор редакции.