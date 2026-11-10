Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

«Кружечные сборы» планируют возродить в декабре: такие существовали в России XVIII–XIX

В Перми собираются возродить «кружечные сборы», которые проводили в России в XVIII–XIX веках. В трактирах и чайных стояли кружки, куда можно было опустить монету на помощь больницам и приютам. В декабре акцию, которая получила название «Кружка на миллион», запустят фонд «Берегиня» и Фонд целевого капитала Пермского университета.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Идея провести «Кружку на миллион» принадлежит лауреатам премии «ТОП30.Самые знаменитые люди Перми» Татьяне Голубаевой (2025) и Ксении Пуниной (2026). Два фонда намерены объединиться, чтобы продолжить традицию благотворительности на Урале и создать здоровое, счастливое будущее для детей и молодежи.

Организаторы рассказали, что «кружечный сбор» намерены провести в пермских кафе и барах с 1 декабря. Дата связана с «Щедрым вторником», международным днем благотворительности. Во время акции заведениях-партнерах появятся кружки с афишей и QR-кодом, отсканировав который нужно выбрать комфортную сумму. Все собранные средства планируют фонд «Берегиня» планирует направить на поддержку программы социально-психологической реабилитации для семей с детьми с тяжелыми заболеваниями, а Фонде целевого капитала ПГНИУ — на развитие университета.

Кстати! В сентябре в Пермском крае проходила другая благотворительная акция: ее участники смогли собрать 4,8 млн на помощь тяжелобольным детям.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: