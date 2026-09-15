Пермяки отказались от букетов на 1 сентября на 4,8 миллиона рублей: известны итоги акции «Цветы жизни»

Суть акции в том, что вместо множества букетов на 1 сентября учителю дарят один общий от класса, а сэкономленные средства направляют подопечным «Дедморозим» и начинают учебный год с «Урока добра».

По данным фонда, с помощью «Цветов жизни» удалось собрать 4,8 млн рублей, это меньше, чем было в прошлом году. «Некоммерческие организации по всей стране столкнулись со снижением числа участников подобных акций и объемов сборов: крупные фонды в среднем потеряли 15–20 %, а малые — до 70 %. На финансовые результаты акции повлиял целый ряд внешних обстоятельств: от перебоев с поставками топлива до ограничений в информационном и коммуникационном поле. В этом контексте наш результат особенно ценен: он показывает, что, несмотря на все сложности, жители Прикамья по-прежнему готовы творить чудеса для детей. Спасибо каждому, кто начал год с урока доброты!», — отметила директор по коммуникациям «Дедморозим» Кристина Быстрик.

Недавно мы рассказывали о том, что пермская социальная столовая может прекратить работу в конце сентября.

Информационный обзор редакции.