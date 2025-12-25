Пермскую благотворительную акцию «Чокнемся» поддержал актер Никита Ефремов

Никита Ефремов рассказал в своих социальных сетях об акции «Чокнемся», которую запустил пермский фонд «Дедморозим». «Ее смысл очень простой — встретить праздник без лишнего алкоголя, а если хочется, поднять бокал виртуально. Все средства пойдут на помощь детям с инвалидностью. Новый год без алкоголя — это прекрасно», — поделился актер в видео.

В фонде «Дедморозим» отметили, что алкоголь до сих пор становится причиной социального сиротства, а дети с инвалидностью в десятки раз чаще других лишаются родителей и могут провести в интернатах всю жизнь. Участникам акции предлагают отказаться от алкогольных напитков и «чокнуться» символически, сделав пожертвование в пользу детей с инвалидностью.

В декабре в Перми запустили благотворительную акцию «Недетские письма»: их авторы — женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

