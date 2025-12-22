Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Перми запустили акцию «Недетские письма»: их авторы — женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

Накануне Нового года в Перми запустили благотворительную акцию с письмами. Но не с детскими, а теми, что написаны многодетными мамами, женщинами, пережившими домашнее насилие, и теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Freepik

Акция так и называется «Недетские письма». Подопечные поделились реальными историями и попросили о самом необходимом — психологической помощи, продуктовых наборах и юридической поддержке, которая помогает сохранить семью и защитить права родителей и детей. «Мы верим, что чудеса и правда есть. Просто их создает не Дедушка Мороз, а неравнодушные люди», — рассказали организаторы акции, фонд «Территория семьи».

Недавно мы рассказывали, что благотворительный фонд «Территория передышки» запустил новогоднюю акцию «Снежный ком добра»: пермяки помогают собрать подарки людям без дома.

