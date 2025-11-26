«Чокнемся?»: в Перми запустили благотворительную акцию, чтобы подарить домашний Новый год детям с инвалидностью

В Перми запускают благотворительную новогоднюю акцию «Чокнемся». Она призвана отказаться от алкогольных напитков в праздничную ночь в пользу помощи детям с инвалидностью, для которых «домашний Новый год» — самое заветное желание.
В фонде «Дедморозим», организовавшем акцию, говорят, что алкоголь до сих пор становится причиной социального сиротства, а дети с инвалидностью в десятки раз чаще других лишаются родителей и могут провести в интернатах всю жизнь. Участникам акции предлагают отказаться от алкогольных напитков и «чокнуться» символически, сделав пожертвование в пользу детей с инвалидностью.
Недавно мы рассказывали о другой благотворительной акции для помощи детям и родителям, пострадавшим от домашнего насилия.
Информационный обзор редакции.18+
Комментарии (0)