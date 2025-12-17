Dj Smash взял под опеку львенка из пермского зоопарка

Продюсер и диджей Андрей Ширман, известный как Dj Smash, взял под опеку львенка Тогана из пермского зоопарка. Маленький хищник появился летом 2025 года: его вместе с другим львом Аполлоном конфисковали у прошлых владельцев, которые использовали хищников для фотосессий.
На тот момент Тогану было 1,5 месяца. В зоопарке малыша ласково прозвали Тотошей: сотрудники первое время дежурили рядом с ним днем и ночью, выкармливали молоком. «Сейчас малыш полностью восстановился, активно осваивает новый дом и подрастает. Тотоша обожает играть и "нападать" из засады на старшего товарища Аполлона», — рассказали о львенке в пермском зоопарке.
Также известный пермяк подарил зоопарку гольфкар для экскурсий для людей с ограниченными возможностями.
Кстати, в декабре в пермском зоопарке появились ямальские овцебыки: они приехали из природного парка «Ингилор» на Ямале.
