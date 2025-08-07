Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В новый пермский зоопарк привезли львят: их использовали для фотосессий

В новом пермском зоопарке, который открылся 7 августа, случилось пополнение. Это два львенка, которых прошлые владельцы использовали для фотосессий в Москве. В июле львят конфисковали сотрудники Росприроднадзора вместе со специалистами Московского зоопарка.

Пермский зоопарк
Пермский зоопарк

Младшему львенку — Тогану — 1,5 месяца, но зоологи зоопарка ласково называют его Тотошей. Первое время его выкармливали молоком. Аполлону 11 месяцев. Сейчас оба хищника проходят реабилитацию, получают необходимый уход и ветеринарную помощь.

«С учетом того, что животные привыкли к пристальному вниманию, им спокойнее, когда кто-то есть рядом. Пока они адаптируются к новым условиям, зоологи постоянно находятся неподалеку от них. Для адаптации и научению видоспецифичному поведению хищникам потребуется время», — рассказали в зоопарке.

Территория нового зоопарка в микрорайоне Нагорный больше старого в 16 раз. В этой статье мы рассказывали об истории переездов и животных, которые жили и живут сейчас в зоопарке.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: