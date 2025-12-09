В декабре в зоопарк перевезут ямальских овцебыков

Овцебыков в Пермь будут доставлять на специальных машинах. Они прибудут в середине декабря. На протяжении всей поездки за состоянием животных будут наблюдать представители Пермского зоопарка, а процесс транспортировки будут контролировать специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий ЯНАО. В 2024 году несколько особей овцебыков с Ямала направили в зоопарки Москвы и Новосибирска — это часть работы по восстановлению и поддержке популяции мускусного быка.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что глава минприроды Пермского края и представители зоопарка сейчас ведут переговоры с Дальневосточным федеральным округом о передаче амурских тигров и молодого самца гималайского медведя для постоянного содержания представителей этих животных в Перми и сохранения популяции животных редких и исчезающих видов.