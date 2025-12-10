Пермячка Ксения Кин открыла топ-10 самых красивых девушек России

Создательница модельного агентства и помощница депутата Заксобрания Павла Черепанова Ксения Кин вновь отличилась благодаря своей красивой внешности. Девушка участвовала в премии «Топ-100 успешных и изысканных персон России», итоги которой были подведены в Москве 7 декабря.