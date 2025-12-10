Пермячка Ксения Кин открыла топ-10 самых красивых девушек России

Создательница модельного агентства и помощница депутата Заксобрания Павла Черепанова Ксения Кин вновь отличилась благодаря своей красивой внешности. Девушка участвовала в премии «Топ-100 успешных и изысканных персон России», итоги которой были подведены в Москве 7 декабря.
31-летняя Ксения Кин открыла топ-10 самых красивых девушек России. Также она стала обладательницей кубка «За неподдельную красоту». В 2024 году Ксения Кин завоевала титул «Королева России», а в 2023-м стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Топ мира России 2023».
Кстати, в ноябре бренд одежды пермского дизайнера Олеси Архиповой получил награду на Emirates Fashion Week 2025.
