Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Пермячка Ксения Кин открыла топ-10 самых красивых девушек России

Создательница модельного агентства и помощница депутата Заксобрания Павла Черепанова Ксения Кин вновь отличилась благодаря своей красивой внешности. Девушка участвовала в премии «Топ-100 успешных и изысканных персон России», итоги которой были подведены в Москве 7 декабря.

Ксения Кин/ВКонтакте
Ксения Кин/ВКонтакте

31-летняя Ксения Кин открыла топ-10 самых красивых девушек России. Также она стала обладательницей кубка «За неподдельную красоту». В 2024 году Ксения Кин завоевала титул «Королева России», а в 2023-м стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Топ мира России 2023». 

Кстати, в ноябре бренд одежды пермского дизайнера Олеси Архиповой получил награду на Emirates Fashion Week 2025.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: