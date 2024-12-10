Модель и помощница депутата Заксобрания получила на конкурсе красоты титул «Королева России»

Ксения Кин выиграла в номинации «Королева России». «Мы все проходим через моменты сомнений и страхов, но благодаря вашей поддержке я смогла преодолеть эти преграды. Каждый шаг вперед был возможен благодаря вам. Я ценю каждое сообщение, каждую встречу и каждую минуту, которую вы уделили мне. Верить и ждать — это не всегда просто, и я искренне рада, что у меня есть такие верные друзья», — поделилась девушка эмоциями.

Ксения Кин — супер-модель, основательница агентства Mika, а также помощница депутата Заксобрания Пермского края и советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова (с 2024 года). В 2023 году Ксения Кин стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Топ мира России 2023».

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