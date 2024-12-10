18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Модель и помощница депутата Заксобрания получила на конкурсе красоты титул «Королева России»

28-летняя пермячка Ксения Кин стала победительницей конкурса красоты для бизнес-леди «Королева года 2024». Диплом и корону девушка получила на церемонии награждения, которая проходила 8 декабря в Москве.

Miss Kseniya/ВКонтакте

Ксения Кин выиграла в номинации «Королева России». «Мы все проходим через моменты сомнений и страхов, но благодаря вашей поддержке я смогла преодолеть эти преграды. Каждый шаг вперед был возможен благодаря вам. Я ценю каждое сообщение, каждую встречу и каждую минуту, которую вы уделили мне. Верить и ждать — это не всегда просто, и я искренне рада, что у меня есть такие верные друзья», — поделилась девушка эмоциями.

Ксения Кин — супер-модель, основательница агентства Mika, а также помощница депутата Заксобрания Пермского края и советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова (с 2024 года). В 2023 году Ксения Кин стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Топ мира России 2023».

Ранее мы рассказывали, что пермячка Влада Андрианова стала вице-миссис конкурса Mrs Supermodel Worldwide 2024.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: