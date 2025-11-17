Бренд одежды пермского дизайнера Олеси Архиповой получил награду на Emirates Fashion Week 2025

На одном из показов в рамках Emirates Fashion Week 2025 Олеся Архипова представила новую коллекцию «Эстетика триумфа». В ней — 15 комплектов одежды из ткани «мокрый шелк», каждому из которых соответствовал эксклюзивный галстук ручной работы. Дизайнер признается, что на вышивку одного аксессуара уходило от 20 часов.

«В показе участвовало больше 40 дизайнеров от Италии до Марокко, 11 из них выделили специальными наградами. Меня отметили как «Топ дизайнера года». Это был очень волнительный момент: я развиваю собственный бренд одежды чуть больше года, и получить награду международного уровня — очень большой шаг!», — поделилась с редакцией «Прм.Собака.ru» создательница бренда ALEVTINI.

