Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Акция «Небритябрь» помогает женщине с детьми, сбежавшим от домашнего тирана

Благотворительная мужская акция «Небритябрь», которую запустили в ноябре в Пермском крае, помогает женщине с тремя детьми скрыться от домашнего насилия. Сейчас они живут в безопасной квартире.

Фонд «Территория семьи»

В фонде «Территория семьи» рассказали, что супруги больше 10 лет были вместе. Муж выпивал, применял физическую силу к жене и детям. Женщина некоторое время терпела издевательства, так как семья жила в ипотечной квартире и у нее не было возможность разъехаться. Опасаясь за жизнь и здоровье, мать с детьми сбежала из дома и обратилась в «Территорию семью».

Напомним, собранные во время благотворительной акции «Небритябрь» средства пойдут на помощь родителям и детям, пострадавшим от бытового насилия, а также одиноким папам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.

Недавно мы рассказывали о том, что спектакли «Музыка жизни» помогли собрать больше 2 миллионов рублей для поддержки детей с онкозаболеваниями.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: