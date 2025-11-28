Акция «Небритябрь» помогает женщине с детьми, сбежавшим от домашнего тирана

Благотворительная мужская акция «Небритябрь», которую запустили в ноябре в Пермском крае, помогает женщине с тремя детьми скрыться от домашнего насилия. Сейчас они живут в безопасной квартире.
В фонде «Территория семьи» рассказали, что супруги больше 10 лет были вместе. Муж выпивал, применял физическую силу к жене и детям. Женщина некоторое время терпела издевательства, так как семья жила в ипотечной квартире и у нее не было возможность разъехаться. Опасаясь за жизнь и здоровье, мать с детьми сбежала из дома и обратилась в «Территорию семью».
Напомним, собранные во время благотворительной акции «Небритябрь» средства пойдут на помощь родителям и детям, пострадавшим от бытового насилия, а также одиноким папам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.
