Спектакли «Музыка жизни» помогли собрать больше 2 миллионов рублей для поддержки детей с онкозаболеваниями

В пресс-службе благотворительного фонда «Берегиня» рассказали, что общий сбор от продажи билетов составил 2,2 млн рублей. Эти средства пойдут на поддержку детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями и их семей.

Спектакли посвящены разным взглядам на важные темы: «Это наше шоу!» повествует о родительском подвиге и любви, в нем участвуют 11 детей с ОВЗ, а «Первый концерт» — об атмосфере онкоцентра, где дети не только лечатся, но и находят друзей. За сюжетом сказки «Путь героя» стоит история ребенка, который проходит через болезнь и побеждает ее благодаря поддержке близких. Проект «Музыка жизни» объединил на одной сцене более 150 волонтеров, артистов, в том числе профессиональных актеров кино и театров, музыкантов и 80 детей театра транца Flash под руководством хореографа Ксении Бутаковой.

Автор и режиссер спектаклей Алена Семерикова рассказала, что проект «Музыка жизни» не заканчивается — планируются новые части, сюжет которых пока держат в тайне.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми запустили благотворительную акцию, чтобы подарить домашний Новый год детям с инвалидностью.

Информационный обзор редакции. 0+